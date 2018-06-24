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Başbakan Binali Yıldırım: "Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyor."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyor."


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