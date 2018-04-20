IHAAW140401-SIY/20-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, "Şenol Güneş’e yapılan saldırı kabul edilemez. Şenol Güneş’e geçmiş olsun diyorum. Şiddetle, kavgayla futbol olmaz" dedi.

20.04.2018 14:04:01 TSI

NNNN