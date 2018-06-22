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Başbakan Binali Yıldırım: "Şimdi bazı cumhurbaşkanı adayları çıkıp sürekli 'önemli değil bizim kazanıp kazanmamamız, Tayyip Erdoğan'ı yeter ki indirelim yeter.' Ne tesadüf ki bazı dost bildiğimiz ülkeler de aynı şeyi söylüyor. Onlar da 'Tayyip Erdoğan'ı i

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 15:32 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Şimdi bazı cumhurbaşkanı adayları çıkıp sürekli 'önemli değil bizim kazanıp kazanmamamız, Tayyip Erdoğan'ı yeter ki indirelim yeter.' Ne tesadüf ki bazı dost bildiğimiz ülkeler de aynı şeyi söylüyor. Onlar da 'Tayyip Erdoğan'ı indirelim biz, nasıl olsa dişimize göre ülkede birisi çıkar onunla düzenimizi devam ettiririz, planımızı pürüzsüz uygulayabiliriz.' diyor.


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