IHAAW163734-SIY/20-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, “Son başbakan olarak, belki gidip dönmemek, gelip de görmemek var. Birbirimize hakkımız geçti, hakkınızı helal edin” dedi.

20.04.2018 16:37:34 TSI

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