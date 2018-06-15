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Başbakan Binali Yıldırım: "(Suruç'taki saldırı) Olaya karışanlardan, ölenlerden bazılarının geçmişte KCK/PKK sicilleri emniyette mevcut, bütün bunlar değerlendirilecek, sonunda mesele gün yüzüne çıkacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 15:20 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "(Suruç'taki saldırı) Olaya karışanlardan, ölenlerden bazılarının geçmişte KCK/PKK sicilleri emniyette mevcut, bütün bunlar değerlendirilecek, sonunda mesele gün yüzüne çıkacaktır."


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