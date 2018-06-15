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Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 14:40 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN YILDIRIM, KÖYÜNDE HASRET GİDERDİ Ramazan Bayramı'nı memleketi Erzincan'da karşılayan Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazını Refahiye ilçesinde kıldıktan sonra baba ocağı olan Kayı köyüne geçti.

BAŞBAKAN YILDIRIM, KÖYÜNDE HASRET GİDERDİ
Ramazan Bayramı'nı memleketi Erzincan'da karşılayan Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazını Refahiye ilçesinde kıldıktan sonra baba ocağı olan Kayı köyüne geçti. Burada ailesi ile kahvaltı yapan Yıldırım, evinin önünde koruma polisleri, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri ile bayramlaştı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Sezgin'in de katıldığı bayramlaşmanın ardından Başbakan Yıldırım, kısa bir yürüşün ardından köy meydanında toplanan hemşerileri ile bir araya geldi ve onlarsa sohbet etti. Binali Yıldırım daha sonra aile kabristanını da ziyaret ederek, Annesi Bahar, Babası Dursun ve Dedesi Bekir Yıldırım'ın mezarı başında dua etti.
Başbakan Binali Yıldırım, helikopterle Erzincan havalimanına giderek buradan uçakla Urfa'ya gitti.

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