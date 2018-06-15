Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim

Cami önünde açıklama yaparak bayram mesajı veren Başbakan Yıldırım, "Ramazan-ı şerifi tamamladık. Oruçlarımız tuttuk, ibadetlerimizi yaptık. Ramazan'ın rahmetinden bereketinden milletçe istifade ettik ve nihayet mükafatı olan bayrama da eriştik. Bayramı Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki baba ocağında hemşehrilerimizle beraber karşıladık, bayram namazını eda ettik. Şimdi de hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz, bayramlaşıyoruz. Bayramın, ülkemizin, milletimizin birliğine beraberliğine vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayram vesilesi ile ülkemiz için vatanımız için canını seve seve veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyor ve sınır boylarında, sınır ötesinde ülkemizin güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti için gece gündüz nöbet tutan teröre karşı mücadele eden bütün kahraman Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun. Rabbim nice bayramlara sağlık, huzur, barış ve kardeşlik içinde milletimizi ulaştırsın" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım daha sonra ilçe merkezinde toplanan kalabalığa hitap etti. Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu, ancak millet olarak birlik ve beraberliği korudukça şer odaklarına asla ve asla fırsat bulamayacağını ifade eden Yıldırım, bu sabah Kemah ilçesinin Acemoğlu bölgesinde 4 teröristin yerlerinin güvenlik güçleri tarafından yerlerinin tespit edilip bunlardan birinin etkisiz hale getirildiğini diğerlerinin de yaralı olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Başbakan Yıldırım, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün meydana gelen olaylarda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin ve diğer vatandaşların hayatını kaybettiğini Diyarbakır'da da eylem hazırlığında olan 5 teröristin silahları ile ele geçirildiğini ifade ederek, "Amaçları birliğimize, dirliğimize dinamit atmak, vatandaşlarımızın arasına husumet ve nifak tohumları atmak" dedi. Yıldırım şöyle devam etti:

"Kuzey Irak'tan ülkemize sızarak insanlarımıza, güvenlik güçlerimize saldıran alçak terör unsurlarını yok etmek için, terörü mahallinde halletmek için kapsamlı bir operasyon yürütüyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. 80 milyon vatan evladı onların duacısı ve destekçisidir. Değerli kardeşlerim etrafımızda bir ateş çemberi var. Yaşamayan huzurun güvenliğini, istikrarın değerlerini bilemez. Bakın oralarda 8 senedir terör kol geziyor. Masum milyonlarca insan hiç uğruna hayatını kaybediyor. Bu bakımdan bizim en önemli kazanımımız kardeşliğimizdir, birliğimiz ve beraberliğimizdir. Birliğimize beraberliğimize zarar verecek her türlü hal ve davranıştan uzak durmalıyız. Birbirimize sevgi ile hoş görü ile yaklaşmamız lazım. Hiçbir zaman her şeyimiz aynı olamaz. Fikirlerimiz, göz rengimiz, saç rengimiz farklı olabilir ama hepimiz aynı Rabbimin kullarıyız. Kitabımız, peygamberimiz bir. Yapmamız gereken huzurumuzu bozmaya çalışanlara fırsat vermemek."