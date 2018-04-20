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Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda seçim önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, "Bugün karşınızda 65. Hükümet'in Başbakanı olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum" dedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 16:30 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda seçim önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, "Bugün karşınızda 65. Hükümet'in Başbakanı olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum" dedi

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