HABER

Başbakan Binali Yıldırım: "Üç kıtada 6 asırdan fazla hüküm sürmüş Osmanlı'nın torunlarıyız, bize yakışan da budur, gönül coğrafyamıza sahip çıkmaktır, Evlad-ı Fatihan'a sahip çıkmaktır, Filistin'e sahip çıkmaktır. Asla küçük düşünmedik, daima büyük düşünü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 16:26 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Üç kıtada 6 asırdan fazla hüküm sürmüş Osmanlı'nın torunlarıyız, bize yakışan da budur, gönül coğrafyamıza sahip çıkmaktır, Evlad-ı Fatihan'a sahip çıkmaktır, Filistin'e sahip çıkmaktır. Asla küçük düşünmedik, daima büyük düşünüyoruz, sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Bu sorumluluk duygusuyla tüm mazlum milletlerin yanındayız."


PARTNERTatile devamTatile devam
Buldan: 24 Haziran'da AKP'nin lale devri bitecekBuldan: 24 Haziran'da AKP'nin lale devri bitecek
Milletvekili adayı takım elbise ile denize girip, yüzenlerden oy istediMilletvekili adayı takım elbise ile denize girip, yüzenlerden oy istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.