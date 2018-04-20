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Başbakan Binali Yıldırım, uyum yasaları çalışmasına ilişkin, "Teklif haftaya TBMM’de olacak" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 14:05 | Son Güncelleme

IHAAW135911-SIY/20-04-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, uyum yasaları çalışmasına ilişkin, "Teklif haftaya TBMM’de olacak" dedi. 20.04.2018 13:59:11 TSI NNNN

IHAAW135911-SIY/20-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, uyum yasaları çalışmasına ilişkin, "Teklif haftaya TBMM’de olacak" dedi.

20.04.2018 13:59:11 TSI
NNNN

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