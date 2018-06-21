Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

24 Haziran seçimleri öncesi A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme dair soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'taki operasyonlara ilişkin "Kuzey Irak'ta 11 geçici üs bölgemiz var. 400 kilometrekarelik alanda temizlik harekatı yapıldı, askerlerimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Teröristler sıkışınca İran tarafına, sonra Irak tarafına geçiyorlar. Afrin harekatının benzerine çok önceden başladık. Kandil, Mahmur, Sincar PKK'nın yuvalandığı yerler. Bütün silah ve lojistik destek buradan yapılıyor. İran'ın ayrıştığı bir durum yok, PKK onların da beleası. Hava harekatında örgütün önemli kadroları öldürüldü" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
24 HAZİRAN SEÇİMLERİ
İzmir seçmeninin bir kısmı, yerel yönetim nedeniyle ideolojik duruş sergiliyor. AK Parti İzmir'de her seçimde oylarını artırdı, durumu çok iyi görüyorum.
EKONOMİDEKİ MANİPÜLASYONLAR
Her şeyi seçime bağlamak birçok konuda zaman kaybına neden oluyor. Piyasada bir durgunluk var. Vatandaşlar 24 Haziran gelsin de işimize gücümüze bakalım diyor. Dış küresel yatırımcılar da aynı şekilde. Türkiye ekonomisi üzerinde değerlendirme yapanların aşırı gayre içine girdiklerini görüyoruz. Değerlendirme kuruluşları çıktılar seçim öncesi değerlendirme yaptılar. Sanki seçime onlar giriyor. Bunlar normal şeyler değil. Değerlendirme kuruluşlarının aşırı gayreti manidar.
Darbe girişimi, vesayetle vs. Türkiye'yi alaşağı edemediler getiremediler son olarak ekonomi üzerinden gidelim dediler. Biz ekonomimizi sağlam temeller üzerine kurdur. Vatandaşlarımız şunu bilsin, Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor, bankacılık sisteminin temelleri sağlam... Seçim sonrası için tedbirlerimiz aldık.
24 HAZİRAN SONRASI EKONOMİ
Orta ve uzun vadeli yapısal reformlar yapacağız. Önümüzdeki dönemde beş hedef sektör üzerinde büyümeyi sağlamak istiyoruz. Bu beş sektörün biri makina imalat sanayi, ikincisi otomotiv, üçüncüsü kimya-ilaç, dördüncüsü elektronik, beşincisi gıda.
Spekülasyondan öte bir şey değil, göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız.
MUHALEFETE "YÖNETİM" YANITI
94 yıllık yönetim alışkanlığını değiştiriyoruz. Muhalefet eskiye döneceğiz diyor, dönemezsiniz.
KUZEY IRAK'TAKİ OPERASYONLAR
Kuzey Irak'ta 11 geçici üs bölgemiz var. 400 kilometrekarelik alanda temizlik harekatı yapıldı, askerlerimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Teröristler sıkışınca İran tarafına, sonra Irak tarafına geçiyorlar. Afrin harekatının benzerine çok önceden başladık. Kandil, Mahmur, Sincar PKK'nın yuvalandığı yerler. Bütün silah ve lojistik destek buradan yapılıyor. İran'ın ayrıştığı bir durum yok, PKK onların da beleası. Hava harekatında örgütün önemli kadroları öldürüldü.
'BU ÇOK VAHİM BİR DURUM'
Amerika algısı kamuoyunda dibe vurmuş vaziyette, yani yüzde 20'den az. Yapılan saha araştırmalarında vatandaşlarımızın yüzde 20'sinden daha azı Amerika'ya güveniyor. Bu çok vahim bir durum. İlişkiler açısından bunu düzeltecek olan biz değiliz, Amerika.
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