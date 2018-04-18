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Başbakan Binali Yıldırım ve Bahçeli erken seçim önergesini imzaladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 19:17 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim önergesini imzaladı.

Başbakan Binali Yıldırım ve Bahçeli erken seçim önergesini imzaladı

Ayrıntılar geliyor...

Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklaması
Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
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