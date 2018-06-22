HABER

Başbakan Binali Yıldırım: "Yatırımların kesintisiz devam etmesi için, yatırımların daha çok istihdama dönüşmesi için ihtiyacımız olan nedir istikrar ve güven. İstikrar olmayan, güven olmayan ülkelerde yatırım olmaz. İşte bakıyoruz etrafımıza Suriye, Irak,

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 15:28 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Yatırımların kesintisiz devam etmesi için, yatırımların daha çok istihdama dönüşmesi için ihtiyacımız olan nedir istikrar ve güven. İstikrar olmayan, güven olmayan ülkelerde yatırım olmaz. İşte bakıyoruz etrafımıza Suriye, Irak, Yemen, Libya başka ülkeler büyük perişanlık var. İnsanların düzenleri bozulmuş, evini barkını terketmiş, göçmen olma yolunda hayatları sönmüş ama Türkiye bölgede sadece kendi kalkınmasını kendi gelişmesini sürdürmekle kalmıyor aynı zamanda mazlum milletlerin evlatlarına da kucak açıyor, onları bağrına basıyor."


PARTNERFotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?
Bakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz (2)Bakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz (2)
Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Geçin ve imam Uçar'a 'paylaşım' tepkisiBodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Geçin ve imam Uçar'a 'paylaşım' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.