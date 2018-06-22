Başbakan Binali Yıldırım

Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler
Etyen Mahçupyan: oyumu Saadet Partisi ve Muharrem İnce'ye vereceğim!
Dünyanın en iyi üniversitesinde skandal! Seks partisi yaptılar!
"Mahallenin kabadayısı Erdoğan hem Türkiye hem de dünya için tehdit"
Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı
Tescilli güzel evinde ölü bulundu!
Aman dikkat! Bu sitelere Google bile girmiyor
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Okuyucu Yorumları 0 yorum