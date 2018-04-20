IHAAW135938-SIY/20-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, "Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke, bizim düşmanımızın Yunanistan’ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. FETÖ örgüt üyelerinin korunması, kucak açılması kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

20.04.2018 13:59:38 TSI

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