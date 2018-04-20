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Başbakan Binali Yıldırım, "Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke, bizim düşmanımızın Yunanistan’ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. FETÖ örgüt üyelerinin korunması, kucak açılması kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 14:06 | Son Güncelleme

IHAAW135938-SIY/20-04-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, "Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke, bizim düşmanımızın Yunanistan’ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. 20.04.2018 13:59:38 TSI NNNN

IHAAW135938-SIY/20-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, "Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke, bizim düşmanımızın Yunanistan’ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. FETÖ örgüt üyelerinin korunması, kucak açılması kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

20.04.2018 13:59:38 TSI
NNNN

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