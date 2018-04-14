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Başbakan Binali Yıldırım’dan Suriye operasyonu değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 13:42 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye yönelik operasyonunu değerlendirerek, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ama kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var.

Başbakan Binali Yıldırım ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye yönelik operasyonunu değerlendirerek, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ama kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türkiye bilinmelidir ki iç meseleleri kadar bölgedeki bütün sorunlara hakimdir, gereken adımları atmaktadır" dedi.
Esenler AK Parti 6. Olağan İlçe Kongresi’ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye yönelik operasyonunu değerlendirdi.
Başbakan Yıldırım, "Suriye’de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler, seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye’de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor. Siz sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz? Tabii ki ne kimyasal silahla, ne de normal bir silahla hiçbir insan hayatına kastetmeyi bizim inancımız kabul etmez. Ancak Suriye’de çözüm isteyenleri göstermelik, vicdan istismarı ile değil gerçekten sorumluluk alarak bu vahşetin sona erdirilmesi için daha çok çalışmaları gerekiyor. Sahada rekabet etmek ülkedeki sorunları çözmez. Suriye’de tek ülke barış için, insanlık için, terörün yok edilmesi için gece gündüz çalışıyor. O ülkenin adı Türkiye’dir. O liderin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

"Olumlu bir adım ama kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var"
"Bu sabaha karşı Amerika ve koalisyon ortakları bir operasyon düzenledi" diyen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ama kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türkiye bilinmelidir ki iç meseleleri kadar bölgedeki bütün sorunlara hakimdir, gereken adımları atmaktadır. Dün BM Güvenlik Kurulu’nda onurumuz Kudüs için mazlumların sesi olduk. Bugün Doğu Guta’da yaşanan katliama karşı küresel barış çağrısı yapıyoruz. Çünkü İstanbul’daki bir çocuğun Kudüs’teki, Doğu Guta’daki Duma’daki çocukların bizim nazarımızda farkı yoktur. Bir insanlık suçuna maruz kalarak kimyasal, biyolojik ve normal silahlarla can veren onlarca masumun hakkını korumaya devam edeceğiz. Bölgesel barışın, aklın, sağduyunun yanında olmaya devam edeceğiz."

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