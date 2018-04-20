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Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 14:02 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, ABD'nin erken seçimle ilgili açıklamalarına tepki göstererek 'ABD önce kendi işlerine baksın' dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in "bu tip bir olağanüstü hâl sırasında seçimlerin söz konusu şekilde yapılabileceğinden endişe duyuyoruz" açıklamasına tepki gösterdi. Başbakan Yıldırım 'ABD önce kendi işlerine baksın' dedi.

Başbakan'ın açıklamaları şöyle;

8-10 maddelik teklif önüöüzdeki hafta Meclis'e gelecek.Vatandaşın adaylığına rıza olması lazım. Bu da YSK kanalı aracılığıyla yapılacak.

Yunanistan bizim komşumuz. Bizim düşmanımızın Yunanistan da düşmanı olarak kabul etmesi gerektiğine inanıyorum.

FETÖ suçluları Yuannistan'ı barınak olarak görmeye başladı. Bu durum komşuluğumuza dostluğumuza zarar veriyor. Ümit ederim ki FETÖ mensuplarını ülkemize iade eder. Bu çağrımızı tekrarlıyoruz.

ABD'YE TEPKİ

ABD önce kendi işlerine baksın. 1.5 sene geçti. Hala seçimle ilgili tartışmalar bitmedi. Seçim görmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler

DERBİFEKİ OLAYLAR

Şenol Güneş'e yapılan bu saldırı kabul edilemez, kınıyorum Çok geçmiş olsun diyorum.

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Başbakan Yıldırım ABD

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