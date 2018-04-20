Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in "bu tip bir olağanüstü hâl sırasında seçimlerin söz konusu şekilde yapılabileceğinden endişe duyuyoruz" açıklamasına tepki gösterdi. Başbakan Yıldırım 'ABD önce kendi işlerine baksın' dedi.
Başbakan'ın açıklamaları şöyle;
8-10 maddelik teklif önüöüzdeki hafta Meclis'e gelecek.Vatandaşın adaylığına rıza olması lazım. Bu da YSK kanalı aracılığıyla yapılacak.
Yunanistan bizim komşumuz. Bizim düşmanımızın Yunanistan da düşmanı olarak kabul etmesi gerektiğine inanıyorum.
FETÖ suçluları Yuannistan'ı barınak olarak görmeye başladı. Bu durum komşuluğumuza dostluğumuza zarar veriyor. Ümit ederim ki FETÖ mensuplarını ülkemize iade eder. Bu çağrımızı tekrarlıyoruz.
ABD'YE TEPKİ
ABD önce kendi işlerine baksın. 1.5 sene geçti. Hala seçimle ilgili tartışmalar bitmedi. Seçim görmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler
DERBİFEKİ OLAYLAR
Şenol Güneş'e yapılan bu saldırı kabul edilemez, kınıyorum Çok geçmiş olsun diyorum.
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi
Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
Bu nasıl tarz? Onu gören şaşıp kaldı
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum