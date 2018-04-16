Başbakan Binali Yıldırım, “2003 yılının başında Türkiye, ’Dünya alt yapı gelişmişliği’ sıralamasında 39’uncuydu. Şuanda 9’uncu sırada. Gelişmiş ülkelerin içerisine Türkiye şuanda alt yapı gelişmişliği bakımından zaten girmiş durumda. Bir çok gelişmiş ülkeden daha iyi alt yapımız var" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük binasında düzenlenen “Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” konulu panele katıldı. Başbakan Yıldırım, “Aradan bir yıl geçmiş, kampanyalarda konuştuklarımız daha dün ki gibi aklımızda” ifadelerini kullandı.

"Her ile üniversite açıyorsunuz bunlar tabela üniversitesi diye bizi tenkit ettiler"

Türkiye’nin yüksek öğretin konusunda son 15 yılda geldiği noktayı anlatan Başbakan Yıldırım, “Hemen bütün illerimizde üniversite kuruldu. Bazı illerimizde 8-10 tane üniversite var, dolayısıyla 72 üniversiteden 186 üniversiteye çıktık. Herhalde bu hafta içerisinde de 8- 10 tane üniversite kuruluşunu daha mecliste görüşeceğiz ve böylece 200’e yaklaşmış olacak üniversite sayımız. Üniversitede okuyan öğrenci sayısı 8 milyona yaklaştı. 8 milyon bir çok ülkenin nüfusundan daha fazla. Bazıları nam olsun şan olsun diye her ile üniversite açıyorsunuz bunlar tabela üniversitesi falan diye bizi tenkit ettiler ve etmeye devam edenler var. Şunu bilmenizi isterim üniversite insanların gidip bir şeyler öğrenmeleri, olaylara küresel bakış kabiliyeti kazanmaları.. Bunda ne zarar var anlayabilmiş değilim. Üniversite olan şehirler lig atlayan takımlar gibi bir konuma geliyor. Üniversite olmayan şehir artık hayal edilemiyor” şeklinde konuştu.