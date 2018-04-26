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"Başbakan önemli bir ikazda bulunmuş"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 18:31 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: - "(Başbakan Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili açıklaması) Önemli bir ikazda bulunmuş, Abdullah Gül'ün ona uyması lazım diye düşünürüm" - "Bizim adayımız net ve belli. Çalışmalara devam ediyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirmeleriyle ilgili, "Önemli bir ikazda bulunmuş, Abdullah Gül'ün ona uyması lazım diye düşünürüm." dedi.

Bahçeli, bazı milletvekilleriyle, partisinin genel merkezindeki milletvekili aday adaylığı başvuru stantlarını gezdi. Bu sırada gazetecilerin, başvuruların yoğun olduğunu belirtmesi üzerine Bahçeli, "Evet, hem buradan hem internet üzerinden yapılıyor." ifadesini kullandı.

Başvuruların AK Parti ile eş zamanlı başladığını ve iki genel merkezde de yoğunluk bulunduğunu kaydeden gazetecilere Bahçeli, "Cumhur İttifakı hızlı girdi, diyorsunuz. Maşallah." karşılığını verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ittifak ziyaretlerine ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Onlar o kadar yoğun bir trafik ki hangisidir takip edemedim." diye konuştu.

Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine, "Bizim adayımız net ve belli. Çalışmalara devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak." değerlendirmesini yaptı.

Gül'ün adaylığıyla ilgili Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarına ilişkin Bahçeli, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirilerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş, Abdullah Gül'ün ona uyması lazım diye düşünürüm." dedi.

- "Birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor"

Bahçeli, "CHP'nin HDP ile yakınlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Eskiden ayrılar mıydı ki? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar, yardımcı oluyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar." yanıtını verdi.

Bahçeli, "Ortak aday çıkarırlar mı?" sorusu üzerine de "Bilemiyorum, bizim adayımız net." diye konuştu.

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