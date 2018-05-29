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Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "PKK denen proje örgütün, bölücü örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Sorun ne biliyor musunuz? Kürtlerin de Türklerin de bu milletin PKK, FETÖ gibi bir sorunu var. Bu sorunu kökünden çözmek için gereken

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 14:38 | Son Güncelleme

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "PKK denen proje örgütün, bölücü örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Sorun ne biliyor musunuz? Kürtlerin de Türklerin de bu milletin PKK, FETÖ gibi bir sorunu var. Bu sorunu kökünden çözmek için gereken neyse yapıyoruz."


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