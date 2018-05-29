15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?
Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!
Belçika'da silahlı saldırı!
Hikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğraf
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
Drakula Trabzon'da ortaya çıktı! Görüldüğü yer karantinaya alındı
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü
Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum