Başbakan Yardımcıları Özersay ile Akdağ görüştü

Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıs müzakerelerinde, Kıbrıslı Türklerin eşit hakları, hiçbir taviz düşünülmeden kabul edilmedikçe ilerlemenin sağlanamayacağını ve Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçilmesinin düşünülemeyeceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, adada temaslarda bulunan Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüştü. Görüşme başında basına açıklama yapıldı. Akdağ, konuşmasında, Başbakan Tufan Erhürman ile 4 saatlik bir çalışma yaptıklarını, toplantılarının çok verimli geçtiğini söyledi. Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının huzur, refah, ekonomik ve sosyal gelişimi konusunda çok hassas olduğunu ifade eden Akdağ, ekonomik ve sosyal kalkınma işbirliği çerçevesinde ayda bir kez KKTC’yi ziyaret etmeyi planladıklarını, KKTC’deki milletvekili seçimlerinden dolayı bir ara vermek zorunda kaldıklarını kaydetti. KKTC’de hızlı bir kalkınma gerçekleştirmenin gerektiğini, “çalışmalarını bu noktaya odakladığını” ifade eden Akdağ, “Bu topraklar üzerinde yaşayan kardeşlerimizin canını, malını ve hukukunu biz kendi hukukumuzdan hiç ayırmıyoruz, bu konudaki kararlılığımız tamdır” dedi. Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak ise, adada iki eşit toplumun varlığı konusunda hiçbir tartışmayı kabul etmeyeceklerini, bunun bilinciyle siyasi çözüm için çabaların yürütülmesi gerektiği konusunda tam mutabakatın bulunduğunu kaydeden Akdağ, "Kıbrıs’ta yaşayan Türk toplumunun, Kıbrıs’ta yaşayan Rumlarla eşit hakları hiçbir taviz düşünülmeden kabul edilmedikçe bir ilerleme sağlanacağına inanmıyoruz Rum tarafının bunu iyice anlaması gerekiyor. Bu topraklar üzerinde Türkiye’nin garantörlüğünden, Türkiye’nin buradaki kardeşlerinin güvenliğini sağlamak üzere birlikte aldığı tedbirlerden vazgeçemeyiz. Bunlardan vazgeçmek düşünülemez. O çerçevede ilerlenecekse ilerlenecektir. Bunun dışında bir ilerleme olacağına inanmıyoruz” dedi. Akdağ, Kıbrıs Rum tarafının, “işlerin kendilerinin düşündüğü gibi gitmeyeceğini” idrak etmesinin gerektiğini ve işin özetinin bu olduğunu belirtti.

Özersay: "Görüş birlikteliğiyle ilişkiler çok daha iyi noktaya taşınacak"

Kudret Özersay ise konuşmasında, ekonomik ve sosyal alanda KKTC’nin kalkınması için Türkiye ile ortak bir çaba ortaya koymak gerektiğini, bunun organize ve iyi yapılandırılmış bir biçimde, iyi bir işbirliğine dayalı bir şekilde yapılması konusunda görüş birlikteliğinin bulunduğunu vurguladı. Özersay, “Bir görüş birlikteliğiyle ortak bir paydada buluşarak, KKTC ile TC ilişkilerini çok daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza inancımız tamdır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikosa Anastasiadis’in 16 Nisan’daki buluşmasıyla ilgili olarak Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı’nın, bu buluşmanın müzakerelerin başlangıcı anlamı taşımadığını açıkça ifade ettiğini, bunun ortak bir vizyonunun bulunup bulunmadığının yoklanacağı bir diyalog olacağını ve bu aşamada pek fazla bir şey söylenemeyeceğini kaydetti.

Kıbrıs’ta, Kıbrıslı Rumlarla bir işbirliği veya kapsamlı bir çözüm için, her durumda Kıbrıs Rum tarafının da irade sergilemesi gerektiğini, son sürecin Kıbrıs Rum tarafının bu iradeyi sergilemekte her zaman geri durduğunu gösterdiğini ifade eden Özersay, Kıbrıs Rum tarafında “bir zihniyet değişikliği” yaşandığını gösteren emarelere ihtiyaç duyulduğunu, henüz böyle bir emareyi görebildiklerini söyleyemeyeceğini kaydetti.

Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile ilgili bir soru üzerine Kudret Özersay, Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yürütüldüğünü ancak yapılabileceklerin kısıtlı olduğunu, yapılan toplantılardan elde edilen sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanacağını söyledi.

Recep Akdağ ise, konuya ilişkin alınabilecek tedbirlerin iki ülkenin Ekonomi veya Maliye Bakanları tarafından görüşülebileceğini; Türkiye Hükümeti’nin TL’nin değer kaybetmesi karşısında almayı düşündüğü tedbirlerin bulunup bulunmadığı sorusuna karşılık ise Türk Lirası’nın daha çok kullanılması çağrısında bulundu.