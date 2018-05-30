Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "15 Temmuz'da uçaklardan, tanklardan ve helikopterlerden bombalar ve mermiler yağdırdılar. Bu büyük necip Türk Milleti'ni o zaman da yenemediler." dedi. Akdağ, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV), Narmanlılar Derneği, Erzurum Yaymeşe Köy Derneği ve Erzurum Susuz Köy Derneği üyeleriyle, ESAV'ın şubesinde bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Recep Akdağ, Türkiye'nin geleceğinin çok parlak ve genç bir nüfusa sahip olduğunu, bu nedenle iyi eğitilmesi gerektiğini, sağlığının muhafaza edilerek, iş, gelir ve refah seviyesini artırmak için çalışılması gerektiğini savundu. Akdağ, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına güçlü bir Meclis desteği alabilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini belirterek, sorumluluğun herkes için geçerli olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Akdağ, "15 Temmuz'da uçaklardan, tanklardan ve helikopterlerden bombalar ve mermiler yağdırdılar. Bu büyük necip Türk Milleti'ni o zaman da yenemediler. Bütün dünyaya örnek oldu." diye konuştu.

ABD'nin Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalıştığını ifade eden Akdağ, "PKK'yı bu ülke içerisinde yendik, bitirdik, kafasını ezdik ve nefesini kestik. Bu sefer tuttu gitti Suriye'de bir PKK ordusu yaptılar. Ama bu ülkenin başında dirayetli, kararlı ve cesur bir liderin olduğunu unuttular, ondan sonra da Afrin'de arkalarına bakamadan korkak tavuklar gibi kaçıp, defolup gittiler." değerlendirmesinde bulundu. - "Akla ziyan bir şey değilse söyleyin" Recep Akdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de eleştirilerde bulunarak, "CHP'nin başına genel başkan olmak üzere talip olan ve kendi partisi tarafından CHP'ye genel başkan yapılmayan birini nasıl cumhurbaşkanı yaparız? Akla ziyan bir şey değilse söyleyin." ifadesini kullandı. Muharrem İnce'nin milli otomobil projesine ilişkin açıklamalarına değinen Akdağ, şöyle konuştu: "Bu otomobil projesini durduracağım diyor. Önüne bir yazı yazmış vermişler, 'Efendim ben bilişimi geliştireceğim' diyor. Geliştir, onu geliştirmek otomobil projesini yok etmeyi gerektirmez ki. Tam tersine Türkiye'de geliştirilen otomobil projesi şu anda elektrikli otomobil projesi, insansız sürücüyle hareket edecek otomobil projesi. Yani geleceğin otomobil projesi, bu çok dikkatli ve becerikli yazılım gerektirir. Bilgi işlem yazılımı gerektirir, eyvallah tamam oda yapılacak.