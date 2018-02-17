Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Afrin harekâtı devam edecek”

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı’nın başarıyla devam ettiğini ve devam edeceğini belirterek, “Afrin harekâtı Türkiye’nin kendi hukukunu ve insanlarının güvenliğini sağlamak konusunda hiçbir zaman tereddüde düşmeyeceğini dosta düşmana göstermiştir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kayınpeder ve kayınvalidesini ziyaret etmek amacıyla eşinin memleketi olan Ordu’ya geldi. İlk olarak Ordu Valiliğini ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı’nı değerlendirdi.

Afrin Zeytin Dalı Harekâtı’nın Türkiye’nin kararlılığını ortaya koyan bir operasyon olduğunu dile getiren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Afrin Zeytin Dalı Harekâtı, Türklerin kendi hukukunu, haklarını, kendi insanının güvenliğini sağlamak hususunda hiçbir zaman tereddüde düşmeyeceğini dosta da düşmana da herkese göstermiştir. Bu kararlılıkla Afrin’de harekât devam edecek” diye konuştu.

“Sivillerin güvenliği bizim için önemlidir”

Bölgedeki sivillerin güvenliğinin de önemli olduğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Akdağ, “Orada önemli bir hassasiyetimiz de sivillere bir zarar verilmemesidir. Bölgedeki bütün çatışmalarda sivillere zarar gelmesin diye Türkiye kadar hassasiyet gösteren hiçbir ülke, hiç bir silahlı kuvvet olmamıştır. Bırakın hassasiyet göstermeyi de çoğu zaman herkesin yaptığı gibi doğrudan sivil halk hedef alınarak saldırılarda bulunulmuştur. Tabi bize tarihimizin, geleneğimizin, inançlarımızın emirleri vardır. Biz suçsuz günahsız masum insanları Allah korusun tehlikeye atacak davranışlara giremeyiz. Dolayısıyla harekât büyük bir titizlikle aynı zamanda başarıyla devam edecektir ve etmektedir” açıklamasında bulundu.