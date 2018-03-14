HABER

Başbakan Yardımcısı Akdağ, akraba taziyesi için Ordu’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 14:30 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, taziye ziyaretinde bulunmak üzere Ordu’ya geldi.Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ordu- Giresun Havalimanında Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ve protokol mensupları tarafından karşılandı.Recep Akdağ’ın eşinin teyzesinin vefatının ardından taziye ziyaretinde bulunmak üzere özel bir program için Ordu’ya geldiği, programlarının da basına kapalı olduğu belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, akraba taziyesi için Ordu’da

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, taziye ziyaretinde bulunmak üzere Ordu’ya geldi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ordu- Giresun Havalimanında Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ve protokol mensupları tarafından karşılandı.
Recep Akdağ’ın eşinin teyzesinin vefatının ardından taziye ziyaretinde bulunmak üzere özel bir program için Ordu’ya geldiği, programlarının da basına kapalı olduğu belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, akraba taziyesi için Ordu’da

TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
Giriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyorGiriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Uysal ve ekibi Büyükşehir de

Başkan Uysal ve ekibi Büyükşehir de

Manavgat’ta asfaltlama çalışmaları

Manavgat’ta asfaltlama çalışmaları

Bakan Tüfenkci: Mehmetçik, siviller zarar görmesin diye kendi hayatını riske atıyor (2)

Bakan Tüfenkci: Mehmetçik, siviller zarar görmesin diye kendi hayatını riske atıyor (2)

MHP’li Garip "2023’ün lider ülke Türkiye’sini oluşturacağız"

MHP’li Garip "2023’ün lider ülke Türkiye’sini oluşturacağız"

Erdoğan: Temenni ederim ki akşama kadar kuşatma çemberi tamamlanmış olur (1)   

Erdoğan: Temenni ederim ki akşama kadar kuşatma çemberi tamamlanmış olur (1)   

Başkan Genç’ten, 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri

Başkan Genç’ten, 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.