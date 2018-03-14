Başbakan Yardımcısı Akdağ, akraba taziyesi için Ordu’da

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, taziye ziyaretinde bulunmak üzere Ordu’ya geldi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ordu- Giresun Havalimanında Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ve protokol mensupları tarafından karşılandı.

Recep Akdağ’ın eşinin teyzesinin vefatının ardından taziye ziyaretinde bulunmak üzere özel bir program için Ordu’ya geldiği, programlarının da basına kapalı olduğu belirtildi.