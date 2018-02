Başbakan Yardımcısı Akdağ, CHP heyeti ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarı konusundaki tasarıya ilişkin, “Tasarıyı on gün içinde getirmeyi planlıyoruz. Çünkü daha önce çalışılmış maddeler var. Bir mağdur hakları çalışılmış durumda. Her iki grupla da bunu tartıştık” dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, CHP heyeti ile görüştükten sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile birlikte açıklama yaptı. Akdağ, çocuklara cinsel istismar konusunda bütün toplumun, iki parti grubunun konuyu sahiplendiğini belirterek, "Bu önemli bir aşama. Gerçekten birçok ülke bu aşamaya gelebilmek için yıllar harcamak zorunda. Türk toplumunun yapısı, siyaset yapan insanların, partilerin genel özellikleri bu sahiplenmeyi sağlamış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanveklili ve arkadaşlarımızla beraber yaptığımız görüşmede tespit etmekten dolayı özellikle mutluluğumu ifade etmek isterim. Hepimizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu. Çocuklarımızı korumak istiyoruz. Çocuklarımız istismar edilmesini istiyoruz. Yoğun çalışmalarımızın içinde şunu kararlaştırmış olduk; Cumhuriyet Halk Partisi grubu gerek daha önce Meclis araştırmasında çalışan Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız, gerekse kendilerinin oluşturduğu bir ekiple konuyu çalışıyor. Bize elde ettikleri çözüm önerilerini verecekler, biz bunları değerlendireceğiz. Daha sonra oluşturduğumuz Acil Eylem Planı taslağını, bunu 2018 yılı için oluşturmayı planlıyoruz, içinde kanun maddeleri de var. Biz de bu verileri de alarak, biz de elde ettiğimiz kendi çalışmalarımızla birlikte elde ettiğimiz taslağı kendileriyle paylaşacağız. Prensiplerde birbirimizden farklı düşünmüyoruz. Çocuğu koruma konusunda, cinsel istismara mani olma konusunda aynı noktadayız. Mümkün olduğu kadar birlikte devam etmeye, ortak probleme karşı ortak çözümler bulmaya gayret edeceğiz" dedi.

Akdağ, çocuk istismarına ilişkin çalışmalarda takvimlendirmeye ilişkin soruya, "Tasarıyı on gün içinde getirmeyi planlıyoruz. Çünkü daha önce çalışılmış maddeler var. Bir mağdur hakları çalışılmış durumda. Her iki grupla da bunu da tartıştık. Mağdur hakları kanun içinde yapılacak değişiklikleri koyarak getirebiliriz. 2005 ve 2014 cinsel istismar suçları ile ilgili cezalar arttırıldı. Ancak özellikle bunu en ağır şekilde, küçük çocuklara yapılan işin içerisine çocuğun öldürülmesi de karışmışsa cezaları daha da ağırlaştırmayı planlıyoruz. Büyük ölçüde fikir birliği olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

Yaş kriterine ilişkin soru üzerine Akdağ, yaş kademelendirmenin şu andaki kanunda olduğuna dikkat çekti. Akdağ, "Sadece bu kademelendirmenin hangi kısmında cezaları ağırlaştırabiliriz, ağırlaştırmalıyız, bunlar caydırıcı olur, bunlar üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “yağlı urgan” ifadelerine yönelik olarak Akdağ, "Görüşmelerimizde söylediğiniz şekilde bir konu gündeme gelmedi. Cezaların ağırlaştırılması caydırıcılık niteliği ile ele aldığımız bir konu. önemli olan bir taraftan toplumun vicdanını tatmin ederken, öbür taraftan caydırıcılığı arttırmaktır. Özellikle tecavüz ve öldürme vakalarında aşağı yukarı bütün partilerle hem fikiriz" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, çocuk cinayetleri, çocuk istismarının konu alınmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu konuda arkadaşlarımızla beraber çocuk istismarı komisyonumuzla birlikte uzun zamandan beri çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da son yaptığımız MYK toplantısında çocuk cinayeti, istismarlarının artması ve değerlendirilmesi konusunda hem sosyologlardan hem de konunun uzmanlarından bir çalışma raporunu hazırlayıp bir an önce bitirilmesini emretmişti. Sayın Bakana bu konuda kendi düşüncelerimizi ilettik, hassas gördüğümüz konuları ilettik. Çocuklarımızın sadece ceza yoluyla değil, yaşadıkları hayatın düzenlenmesi açısından nasıl tedbirler almamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüşlerimizi ilettik" diye konuştu.

Özkoç yaş konusunda, "Söz konusu çocuklarımız, söz konusu ülke itibarımız. Basınımızın gösterdiği hassasiyet var. Bugün bu duyarlılığı sizler kanalıyla bütün ülkemizdeki herkese ileteceğiz. Bu kararlılık bile çocuk istismarında, çocuk ölümlerine neden olanlarla ilgili etkin bir olay olacaktır" dedi.