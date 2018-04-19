Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Cinsel İstismar Tasarısı eylem planı tamamlandı" dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’yı makamında kabul etti. 3-5 Nisan arasında Japonya’da çok yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdiklerini anımsatan Akdağ, bu ziyaretlerde afet alanında iş birliği oluşturmak için ortak bir strateji planı yapmayı hedeflediklerini kaydetti. Diğer bir alan olarak insani yardımı ele aldıklarını ifade eden Akdağ, "Japonya’da 6 milyon bakıma muhtaç yaşlı var. Japonya dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip. 60 yaş üzerinde yüzde 20’yi aşkın, 70 yaş üzerinde yüzde 25’i aşkın nüfus var. Türkiye’de ise 65 yaş üzerindeki nüfus yüzde 8 civarındadır. Dolayısıyla bakıma muhtaç olan Japonlar açısından Türkiye’de genç bir nüfus var. Yaşlı bakımıyla ilgili birçok okul da açıldı. Japonya’daki ihtiyacı Türkiye’deki kapasite ile nasıl buluştururuz diye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının da içinde olacağı bir çalışma grubu çalışacak. Umut ediyorum ki bu hususta mesafe alınır" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Miyajima ise, 3 Mayıs’ta Japonya’nın iktidar partisi Liberal Demokratik Partisi Genel Sekreterinin Türkiye’yi ziyaret edeceğini dile getirdi. Miyajima, "Bu ziyaret ile birlikte iki ülke arasında afet ve turizm konusundaki ilişkilerimizi güçlendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.