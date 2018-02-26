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Başbakan Yardımcısı Akdağ: "(Çocuk istismarı) TÜİK ile beraber bir ekip, veri toplama ve bu verilerin sözlüğünün hazırlanması, verilerin bir veri seti şeklinde, ilgililerce mahremiyeti ihlal etmeyecek şekilde, ölçülü bir şekilde paylaşılması konusunda çal

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2018 21:05 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Akdağ: "(Çocuk istismarı) TÜİK ile beraber bir ekip, veri toplama ve bu verilerin sözlüğünün hazırlanması, verilerin bir veri seti şeklinde, ilgililerce mahremiyeti ihlal etmeyecek şekilde, ölçülü bir şekilde paylaşılması konusunda çalışıyoruz."

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