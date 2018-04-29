Başbakan Yardımcısı Akdağ gazeteci Narmanlıoğlu'nun cenazesine katıldı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, hayatını kaybeden gazeteci Sayıl Narmanlıoğlu'nun Erzurum'daki cenazesine katıldı.
Kocaeli'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Erzurumlu gazeteci Narmanlıoğlu (60) için Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, Narmanlıoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ile Yönetim Kurulu üyeleri, çeşitli kurum temsilcileri ile çok sayıda gazeteci ve vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından Akdağ ve vatandaşlarca cenaze aracına kadar omuzlarda taşınan Narmanlıoğlu, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
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