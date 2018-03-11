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Başbakan Yardımcısı Akdağ, Gümüşhane'de:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 14:43 | Son Güncelleme

"CHP ve onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aklını başına toplamalıdır. Milletin hissiyatına ortak olmalıdır, bu milli duruşta mutlaka hükümetimizin yanında durmalıdır. Bunun günlük siyasi tartışmalarla ilgilendirilmesi son derece yanlıştır" - "Bir gün 'Afrin harekatının yanındayız' deyip karmakarışık başka şeyler söylemek Türkiye'nin anamuhalefet partisine ve liderine yakışmıyor" - "(Zeytin Dalı Harekatı) Buna bizim hakkımız var. Kimse buna karşı çıkıp 'Böyle yapamazsınız' diyemez. Tam tersine NATO'dan da diğer bütün müttefik ülkelerden de bu harekatımıza destek bekliyoruz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "CHP ve onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aklını başına toplamalıdır. Milletin hissiyatına ortak olmalıdır, bu milli duruşta mutlaka hükümetimizin yanında durmalıdır. Bunun günlük siyasi tartışmalarla ilgilendirilmesi son derece yanlıştır." dedi.

Akdağ, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentte yapılacak yeni Zigana Tüneli ve havaalanının bölgeye farklı bir zenginlik katacağını belirtti.

Halen kullanılan Zigana Tüneli'nin artık ihtiyacı karşılamadığını ifade eden Akdağ, "Şu anda Zigana'ya yapılacak tünel 14,5 kilometrelik büyük bir tünel. Bu yolların yapılıyor olması bölgemizi zenginleştiriyor. Öbür taraftan Allah'a şükürler olsun, havaalanı yapılacak ve kararı alındı. Önümüzdeki iki sene içerisinde 2019 sonuna kadar bu yatırımların tamamlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Yeni hastane inşaatı yoluyla ilgili bazı sorunların yaşandığını dile getiren Akdağ, bununla ilgili olarak da yeni bir proje hazırlandığını ve yaz mevsiminde uygulanacağını aktardı.

Akdağ, Türkiye'nin Afrin'de büyük bir mücadele verdiğine işaret ederek, bunu sadece sınır ötesi bir harekat olarak görmenin yanlış olacağını söyledi.

- "Artık başlarını kaldıracak halleri kalmadı"

Bu mücadelenin öncesi ve sonrası olduğuna dikkati çeken Akdağ, şöyle devam etti:

"Bizler 35 senedir Türkiye'de büyük bir terör saldırısı ile karşı karşıyayız. Bu PKK terör örgütüdür. Türkiye PKK terör örgütü dışında birtakım sol terör örgütlerinin DHKP-C gibi, son yıllarda DEAŞ gibi terör örgütünün de saldırılarına maruz kaldı. Nihayet 15 Temmuz'u hepiniz hatırlıyorsunuz. FETÖ terör örgütünün bizi adeta bu ülkede esir etmek isteyen bir darbe teşebbüsüne, terör saldırısına maruz kaldık ama bunların içerisinde en eskiden beri devam eden PKK terörü. Şükürler olsun kararlı bir davranışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terör örgütünün başını Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ezdik. Artık başlarını kaldıracak halleri kalmadı.

Cumhurbaşkanımız ne söylemişti? İnlerine kadar gireceğiz. İnlerine kadar girdik kış mevsimi dahil olmak üzere çok yetişmiş güvenlik güçlerimiz, jandarma ve polis özel harekatımız, pırıl pırıl gençlerimiz vatan sevgisi ve imanla Allah rızası için üstlerine gittik ve Türkiye'de bunların başlarını ezdik. PKK terör örgütünü destekleyen yabancı güçler bu sefer hemen sınırlarımızın ötesinde Suriye'nin içerisinde bu terör örgütünü palazlandırmaya başladılar. Adını farklı koydular YPG dediler, PYD dediler, bunların hepsi aynı örgüt."

Akdağ, terör örgütünün Türkiye içerisinde emellerine ulaşamayınca Suriye'de faaliyete başladığını belirterek, "Silahlandırdılar, eğittiler, yetiştirdiler ve bir terör hattı oluşturup buradan Türkiye'ye saldırılara, terörist ithaline, ayrıca roket atışlarına başladılar. Kilis ve Hatay'da birçok kardeşimiz bu saldırılarda hayatlarını kaybetti ya da yaralandı. Ne yapacaktık biz? Türkiye Cumhuriyeti bu topraklar üzerinde bin yıllık tarihi olan bir devlet, buna razı olabilir mi? Biz de olmadık. Onun için Afrin'deyiz biz. Öncelikle kendi sınırlarımızı korumak için Afrin'deyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Afrin, Suriye halkının ve Afrinlilerindir"

Kimsenin bir karış toprağında gözlerinin olmadığının altını çizen Recep Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman söylediğimiz gibi Afrin, Suriye halkının ve Afrinlilerindir. İnşallah oradaki harekat tamamlanınca da Afrin'in asli halkı orada yerleşik olarak hayatlarına devam edecektir. Türkiye'ye oralardan mecburen gelip sığınmış olan Suriyeliler de topraklarına döneceklerdir. Bir taraftan kendi güvenliğimizi korumak için oradayız, öbür taraftan da Suriyeli kardeşlerimize güven içerisinde kendi memleketlerinde yaşayabilecek bir ortam sağlamak için oradayız. Buna bizim hakkımız var. Kimse buna karşı çıkıp 'Böyle yapamazsınız' diyemez. Tam tersine NATO'dan da diğer bütün müttefik ülkelerden de bu harekatımıza destek bekliyoruz. Peki harekat bir ayı geçti, neden bu kadar ihtiyatla yürütülüyor? Çünkü bir tek sivile bile zarar vermek istemiyoruz. Biz geçmişte de böyle yaptık."

Akdağ, terörle mücadelede Türkiye'deki bütün partilerin birlik olması ve aynı dayanışmayı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Bu birlik ve dayanışmayı sadece MHP'den gördüklerini anlatan Akdağ, "Sayın Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi milli bir duruş sergilediler bu hususta. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını açıkça ifade ettiler." dedi.

Aynı duruşu CHP'den göremediklerini aktaran Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gün başka, ikinci gün başka konuştular. Kafaları karmakarışık, içlerinden, kendi milletvekillerinden hatta yönetimlerinde yer alan milletvekillerinden YPG-PYD'ye terörist diyemeyenler oldu. İçlerinden orada Mehmetçik'le beraber mücadele veren, hayatını ortaya koyan Özgür Suriye Ordusu'na terörist diyenler oldu. İçlerinden daha acısı 'Türkiye Afrin'deki işgali kaldırmalıdır' diyenler oldu. Bu kadar basiretsiz ve milli duruştan uzak bir CHP aklıyla karşı karşıyayız, karışık bir CHP aklıyla karşı karşıyayız. CHP ve onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aklını başına toplamalıdır. Milletin hissiyatına ortak olmalıdır, bu milli duruşta mutlaka hükümetimizin yanında durmalıdır. Bunun günlük siyasi tartışmalarla ilgilendirilmesi son derece yanlıştır. 81 milyon insanı ilgilendiren bir meseledir, bizim bekamızdır."

Akdağ, Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini anımsatarak, "Ya tersi olsa ne olacaktı? Ne yapacaktık? İnsan aklına getirmek bile istemiyor. Onun için CHP'ye oy veren kardeşlerimize de buradan sesleniyorum. Bu yanlışın yanında durmasınlar. CHP ve onun genel başkanının yanlış yapmaması için kendi oy verdikleri parti nezdinde girişimlerde bulunsunlar. Bir gün 'Afrin harekatının yanındayız' deyip karmakarışık başka şeyler söylemek Türkiye'nin ana muhalefet partisine ve liderine yakışmıyor." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, daha sonra Gümüşhane Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek Belediye Başkanı Ercan Çimen'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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