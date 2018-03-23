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Başbakan Yardımcısı Akdağ, İngiltere Ortadoğu Bakanı Burt ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 16:05 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “İngiltere’nin Brexit meselesiyle önündeki yeni durum ve Türkiye’nin de Avrupa Birliği’ne girme yolundaki o uzun ve ancak maalesef sonuçlanamamış pozisyon iki ülkeyi birbirine daha da yaklaştırdı” dedi.Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İngiltere Ortadoğu Devlet Bakanı Alistair Burt ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “İngiltere’nin Brexit meselesiyle önündeki yeni durum ve Türkiye’nin de Avrupa Birliği’ne girme yolundaki o uzun ve ancak maalesef sonuçlanamamış pozisyon iki ülkeyi birbirine daha da yaklaştırdı” dedi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İngiltere Ortadoğu Devlet Bakanı Alistair Burt ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kabulde yaptığı konuşmada Akdağ, "Öteden beri İngiltere ile iyi münasebetlerimiz var. Ama özellikle son yıllarda bu münasebetlerimiz hızla gelişiyor. İngiltere’nin Brexit meselesiyle önündeki yeni durum ve Türkiye’nin de Avrupa Birliği’ne girme yolundaki o uzun ve ancak maalesef sonuçlanamamış pozisyon iki ülkeyi birbirine daha da yaklaştırdı. Bir taraftan ekonomik ilişkilerimiz süratle gelişiyor. Öte yandan bölgedeki bir takım çatışmalar bakımından da birbirimizi çok daha iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Akdağ, bugünkü görüşmenin ciddi faydalarının olacağını ve birlikte meseleleri mütalaa edeceklerini kaydetti.

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