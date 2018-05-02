Başbakan Yardımcısı Akdağ Japon heyeti ağırladı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Japonya ile afetler ve acil durumlar konusundaki iş birliğimizi üçüncü ülkelerde ortak projeler üretmek ve ihtiyacı olan üçüncü ülkelere ortak hizmet etmek şeklinde geliştireceğiz." dedi.

Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Ichiro Aısawa ve beraberindeki heyeti bir restoranda ağırlayan Akdağ, burada yaptığı konuşmada, geçen ay Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini, ikili görüşmelerde bulunduğunu anımsattı.

Türkiye ve Japonya ilişkilerinin çok sıcak ve güçlü olduğunu ifade eden Akdağ, "Japonya'yı ziyaretimde iki husus ön plana çıktı. Bunlardan birincisi afet ve acil durumlarda iş birliği yapmak, ikincisi de Japonya'nın oransal olarak yaşlı bir nüfusu var. 6 milyon civarında insan yaşlı bakımına ihtiyaç duyuyor. Türkiye'deki genç nüfusun Japonya'da yaşlılara hizmet etmesi ve iyi bir istihdam imkanı oluşturulması üzerinde duruyoruz." diye konuştu.

Akdağ, iki ülkenin ortak bir çalışma grubu kurduğunu, çalışmalar tamamlandıktan sonra karşılıklı anlaşmalar imzalayacaklarını belirterek, "Japonya ile afetler ve acil durumlar konusundaki iş birliğimizi, üçüncü ülkelerde ortak projeler üretmek ve ihtiyacı olan üçüncü ülkelere ortak hizmet etmek şeklinde geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.