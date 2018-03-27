Başbakan Yardımcısı Akdağ, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Meclisteki makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’la Mecliste bir araya geldi. Görüşmede, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı düzenleme ele alındı. Görüşmede TBMM CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ile Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da hazır bulundu.