HABER

Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC Başbakanı Erhürman ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 15:09 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Lefkoşa’da temaslarına devam ediyor.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.
Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Lefkoşa’da temaslarına devam ediyor. Akdağ, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü. Akdağ, görüşmede KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği ve gelişme programı çerçevesinde yürütülen faaliyetlerden sorumlu olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. “Kardeşlerime, göz bebeğimiz olan bir toprağa, göz bebeğimiz olan insanlara hizmet etmek benim için bir şereftir” diyen Akdağ, ayda bir KKTC’yi ziyaret etmeyi düşündüğünü söyledi. “Bu ziyaretlerde mümkün olduğu kadar iş çalışmaları yapalım. Zaman ayıralım, protokolün üzerinde çalışma yapalım. Kıbrıs Türk halkının eğitimi, kabiliyetleri ve bu toprakların potansiyeli bizim kişi başına düşen geliri kısa bir zamanda 25 bin dolara çıkarmamız için önümüze fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları birlikte kullanırsak hızlı bir şekilde ilerlememiz için hiçbir engel yok” dedi.
Halka hizmet etmek isteyenler için önemli olanın halkın huzuru, refahı ve zenginliği olduğuna işaret eden Akdağ, kurulan yeni hükümetin amacının da bu olduğunu gördüklerini ve verimli bir şekilde birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Başbakan Tufan Erhürman da, Akdağ’ı ağırlamaktan şeref duyduğunu ifade etti. Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin yaşamsal öneme sahip olduğunu vurguladı. Erhürman, çalışmaya ve iş üretmeye önem veren bir hükümet olduklarını belirterek, Türkiye ile yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını ve bundan da memnuniyet duyduklarını söyledi. Erhürman, “Bugüne kadar aktardığımız sorunlar ve projeleri ilgiyle karşıladılar ve bu bizi çok mutlu etti. Birlikte çalışacağız. Ankara’da paylaştığımız projeleri bir kez de burada hangi noktaya kadar ilerlettiğimiz paylaşma şansı bulacağız. Bu ziyaret bizim için çok değerli” dedi.

Küçük kızdan kan donduran itirafKüçük kızdan kan donduran itiraf
Bakan Eroğlu hastaneye kaldırıldı! Ziyaretçi kabul edilmiyorBakan Eroğlu hastaneye kaldırıldı! Ziyaretçi kabul edilmiyor
Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

CHP’yi karıştıran anket tartışması

CHP’yi karıştıran anket tartışması

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Ankara Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine kilitlendi

Ankara Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.