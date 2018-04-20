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Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 12:31 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Kuzey Kıbrıs meselemiz bizim aslında benim kanaatime göre bir kalkınma meselesi olarak ele alınmalı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Kuzey Kıbrıs meselemiz bizim aslında benim kanaatime göre bir kalkınma meselesi olarak ele alınmalı. Rum yönetimi bir anlaşma zeminine zihnini dönüştürünceye kadar o zeminde ilerlemenin mümkün olmadığı anlaşıldı. O zaman biz ne yapacağız. Beraber Kıbrıs’taki Türk halkının ilerlemesi, kalkınması, huzuru, refahı için gayret edeceğiz" dedi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve beraberindeki heyetle Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Görüşmede yaptığı konuşmada Akdağ, KKTC ile bir ekonomik işbirliği ve kalkınma anlaşması çerçevesinde çok güzel işler yaptıklarını ve 2018’i biraz daha faaliyetleri hızlandırarak tamamlayacaklarını belirterek, “2019-2020-2021 içinde yeni bir program hazırlamamız lazım. Daha önce de konuştuğumuz üzere bu yeni programı hazırlarken biraz daha performans göstergeleri koyarak, yıllık göstergeler yerine işin vasfına göre aylık, üç aylık, altı aylık göstergeler koyarak yolumuza devam edersek daha muvaffak olacağımıza da inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs’taki Türk halkının ilerlemesi, kalkınması, huzuru, refahı için gayret edeceğiz”
“Kuzey Kıbrıs meselemiz bizim aslında benim kanaatime göre bir kalkınma meselesi olarak ele alınmalı” diyen Akdağ, “Rum yönetimi bir anlaşma zeminine zihnini dönüştürünceye kadar o zeminde ilerlemenin mümkün olmadığı anlaşıldı. Nasıl bir zemine gelmeleri lazım? İki toplum var bu ada üzerinde. Eşit haklara sahip. Rumlar kadar Türklerin de bu topraklar üzerinde hakkı var diye onların açısından söylüyorum. Bunu kendilerine kabul ettirmedikçe o zeminde ilerlenmiyor. O zaman biz ne yapacağız. Beraber Kıbrıs’taki Türk halkının ilerlemesi, kalkınması, huzuru, refahı için gayret edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Kişi başına düşen milli geliri KKTC’de Avrupa standartlarında 25 bin dolar civarına çıkarmamız gerekir”
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami ise, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve KKTC Ekonomi Bakanlığı arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Anlaşması imzalamak için Türkiye’de bulunduklarını anlattı. Bugünkü ziyarette Ekonomi Bakanı ile bir araya gelme fırsatını da bulacaklarını söyleyen Nami, şöyle konuştu:
“KKTC ekonomisinin bahsettiğiniz program çerçevesinde daha hızlı büyüme ivmesini nasıl kazanabileceğini birlikte değerlendireceğiz. En kısa zamanda kişi başına düşen milli geliri KKTC’de Avrupa standartlarında 25 bin dolar civarına çıkarmamız gerekir. Bazılarına bu iddialı hedef gibi gelebilir ancak gerçekten Türkiye Cumhuriyeti’nin sergilemekte olduğu ekonomik büyüme performansını KKTC’de de görmeye başlarsak, buna bir devamlılık getirme başarısını da gösterirsek bu da makul bir süre içerisinde ulaşabileceğimiz bir nokta olur. Doğru politikalarla biz hızlı bir büyümeyi yakalayabileceğimizi söylüyoruz. Ekonomik büyümenin yanında sosyal yapıda da iyileşme, gelir dağılımındaki adaleti sürekli muhafaza etme, bunlar da bizim şaşmaz hedeflerimiz.”
"Dünyanın artık şunu da kabul etmesi lazım. KKTC üzerinde uygulanan haksız izolasyonlara artık son verilmesi gerekir" diyen Nami, "Bununla ilgili hiçbir meşru zemin bulunmamaktadır. Hakkaniyetten uzaktır. Her türlü insan hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Biz çözüm yönünde bu kadar net bir irade ortaya koymuşken bu gerçekleşmiyorsa o zaman Kıbrıs Türk halkını, Rum tarafının uzlaşmaz tavrının rehine altında bırakmak kimsenin hakkı değildir. Başta AB ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya bizimle ikili ve çok temaslı ilişkiler kurma çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda Türk hariciyesinin önemli desteğini her zaman aldık, almaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

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