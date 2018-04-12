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Başbakan Yardımcısı Akdağ KKTC Maliye Bakanı Denktaş’ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Ada’da siyasi çözümden elbette yanayız ama eşit hakları olan iki toplum zihniyetini Rum tarafı kabul etmedikçe bir çözümün olamayacağını da biliyoruz" dedi.Başbakan Yardımcısı Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı kabul etti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Ada’da siyasi çözümden elbette yanayız ama eşit hakları olan iki toplum zihniyetini Rum tarafı kabul etmedikçe bir çözümün olamayacağını da biliyoruz" dedi.
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı kabul etti. Kabul sonrası görüşmeye ilişkin bilgi veren Akdağ, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 3 yıllık fasılalarla yenilenen ekonomik iş birliği anlaşmalarımız var. Bunun 2018 ayağını bu sene tamamlayacağız. Bir taraftan da 2019, 2020, 2021 için yapacağımız iş birliği anlaşmasının içeriğini belirlemeye çalışıyoruz. Bizim için KKTC ve orada yaşayan soydaşlarımız çok önemlidir. Başta Güney Kıbrıs Rum tarafı olmak üzere bütün dünya şunu bilmelidir; burada yaşayan halkı biz Türkiye’de yaşayan halkımızdan hiçbir zaman ayırmadık, ayıramayız. Onların hak ve hukuklarının korunması hususunda 81 milyona düşüncemiz, duygumuz neyse Kıbrıs’taki halkımız içinde aynı şekildedir. Hatta onlar zamanında mağdur edildikleri için biraz pozitif ayrımcılıkta yapıyoruz. Bunu bütün dünyanın bilmesi lazım. Ada’da siyasi çözümden elbette yanayız ama eşit hakları olan iki toplum zihniyetini Rum tarafı kabul etmedikçe bir çözümün olamayacağını da biliyoruz. Bu anlamda KKTC’nin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İyi bir ivme yakaladık" açıklamasında bulundu.

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