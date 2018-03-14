Başbakan Yardımcısı Akdağ, Ordu'da

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, uçakla bugün Ordu'ya geldi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ordu-Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve protokol mensupları tarafından karşılandı. Recep Akdağ'ın özel bir program için Ordu'ya geldiği, programlarının da basına kapalı olduğu belirtildi.

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