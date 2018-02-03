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Başbakan Yardımcısı Akdağ, ÖSO’ya ‘terör örgütü’ diyen CHP’yi eleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 19:43 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türkiye’nin yanında yer alan Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) ‘terör örgütü’ diyen CHP’yi sert dille eleştirerek, “Battaniyenin altına sığınan CHP Genel Başkan Yardımcısının ipliği pazara çıktı” dedi.Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum’da düzenlenen “Gençlerle Başbaşa” adlı programa konuşmacı olarak katıldı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türkiye’nin yanında yer alan Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) ‘terör örgütü’ diyen CHP’yi sert dille eleştirerek, “Battaniyenin altına sığınan CHP Genel Başkan Yardımcısının ipliği pazara çıktı” dedi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum’da düzenlenen “Gençlerle Başbaşa” adlı programa konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında CHP’nin hala yanlışlar içerisinde olduğunu ifade eden Akdağ, “Hala CHP bu yanlışı yapıyor. Yani bu millet ortak değerleri söz konusu olduğunda ortak hareket etmesini bilen bir millet. Sen bunun dışında kalırsan millet sana kırmızı kart gösterir. Zeytin Dalı Harekâtı yapılan anket çalışmalarında milletin kahir ekseri tarafından onaylandığını gösteriyor. CHP’li bazı milletvekilleri öylesine fikir yanılması içerisindeler ki, HDP ile kol kola girip PKK’yı savunur duruma geliyorlar” dedi.
Akdağ, isim vermeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’a “İpliğin pazara çıktı” diyerek şöyle konuştu:
“CHP Genel Başkan Yardımcılarından biri çıktı, ‘PYD, YPG terör örgütü için bizim elimizde bilgi yok’ diyor. Bunlara terör örgütü, diyemiyor. Hepimiz bunların terör örgütü olduğunu biliyoruz. Sen bilmiyor musun, bunu. Kendi ülkesini korumak, kurtarmak için tıpkı Kuvayı Milliyecilerin Türkiye’de yaptığı gibi yapmaya çalışan oradaki ÖSO’ya terörist diyorsun. Onu nereden bildin. Ağza alınmayacak ifadelerle çıkıp CHP Milletvekilleri ÖSO için çok ağır cümleler kurtarmaktan çekinmediler. İşte battaniyenin altına sığınan bir başka milletvekili kahraman olarak Türkiye’ye gelen ipliği pazara çıktı, aynı ifadeleri kullanabildi, İşte CHP’nin problemi bu. Milletle derdi var, derdi. Milletle problemi var. Milletin değerleriyle problemi var. Öyle olduğu müddetçe de millette CHP’nin başında ister Kemal Kılıçdaroğlu olsun ister başka birisi gelsin ebedi muhalefete mahkum edecektir.”

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