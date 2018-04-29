Başbakan Yardımcısı Akdağ, şehit ailelerini ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şehit Polis Memuru Kubilay Karaman ile şehit Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın ailelerini ziyaret etti.

Akdağ, Mardin'de çevre güvenliği kapsamında görevli olduğu binanın çatısından düşerek şehit olan Karaman'ın, Palandöken ilçesindeki baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Karaman'ın annesi Ayten ve babası Vedat Karaman ile diğer aile üyelerine başsağlığı diledi.

Akdağ, daha sonra Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Teğmen Kır'ın, merkeze bağlı Çırçır Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.

Kır'ın annesi Hemra Cömert'e başsağlığı dileyen Akdağ, yakınlarıyla da bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretler sırasında Akdağ'a eşi Şeyma Akdağ ile Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de eşlik etti.

