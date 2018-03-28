Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Yatırım yapacak insanların önünü açmayı gaye edindik”

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Bu gayretlerimiz Türkiye’nin büyümesine katkı verecek, yeni istihdam alanları oluşturacak” dedi.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2017-2018 reformu tanıtım programında konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, YOİKK bünyesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. YOİKK ailesi olarak yoğun bir çalışma döneminden geçtiklerini belirten Akdağ, “Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren çalışmalarımızı büyük bir birliktelikle sürdürdük. Biliyoruz ki, ülkeleri rekabet ve yatırım ortamı açısından değerlendiren uluslararası indeksler var. Kuşkusuz iş yapma kolaylığı hem kendi ülkemizdeki ortam açısından hem de bu endeksler açısından ne kadar iyileştirilirse Türkiye’de yatırımların önünü o kadar açacaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin iş yapma kolaylığı endeksinde 2018 itibariyle 60. sırada olduğunu kaydeden Akdağ, “Türkiye’yi ilk 20’ye sokmalıyız, Türkiye bunu hak ediyor dedik, önümüzdeki 2 yıl için böyle bir hedef koyduk. Çalışmalarımıza öncelikle iş dünyamızın taleplerini alarak başladık. Bütün özel sektör kuruluşlarımız bu sürece büyük destek verdi. Özel sektörümüz adeta bir sipariş listesi hazırlar biçimde 500 saati aşan bir çalışma sergileyerek, bunu YOİKK çalışma sekreteryamızın önüne getirdi. Bakanlarımız ve bürokrat arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Farklı bir yöntem takip ettik, bakan arkadaşlarımızla birebir, ikili, üçlü 17 toplantı yaptık. Bu seviyede 100 saatin üzerinde bir mesai harcadık” şeklinde konuştu.

Uluslararası kuruluşların uzmanlarının da Türkiye’ye davet edildiğini kaydeden Akdağ, “Uluslararası uzmanlar bu çalışmada gösterdiğimiz kararlılık ve beraberlikten son derece olumlu yönde etkilendi. Öyle ki, birçok ülkede senelerce üzerinde uğraşılan konuların 2-3 haftada karara bağlandığını, tasarıların hazırlandığını, uygulamaların geçerli olmaya başladığını görünce yapılan işin büyüklüğünü her fırsatta taktir ettiler. Bu, birlikte çalışmanın mükemmel örneğini teşkil eden bir süreçti” ifadelerini kullandı.