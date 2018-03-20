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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 08:16 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Afrin Harekatına ilişkin söyledikleri hakkında, ABD’nin Zeytin Dalı Harekatı’nın nedenlerini, hedeflerini ve mahiyetini hala ya anlamadığını ya da anlamak istemediğini bildirerek, “Zeytin Dalı Harekatı’nın DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddiası, temelsizdir, yalandır.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Afrin Harekatına ilişkin söyledikleri hakkında, ABD’nin Zeytin Dalı Harekatı’nın nedenlerini, hedeflerini ve mahiyetini hala ya anlamadığını ya da anlamak istemediğini bildirerek, “Zeytin Dalı Harekatı’nın DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddiası, temelsizdir, yalandır. DEAŞ terör örgütünün en çok eylem yaptığı ülkelerden biri Türkiye’dir. DEAŞ’a karşı en etkili en samimi ve en kararlı mücadele eden ve DEAŞ’a en büyük darbe vuran ülke de Türkiye’dir” dedi.
Bosdağ, sosyal paylaşım platformu Twiiter hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, ABD’nin Zeytin Dalı Harekatı’nın nedenlerini, hedeflerini ve mahiyetini hala anlayamadığını ya da anlamak istemediğini belirterek, “Bilinmelidir ki Zeytin Dalı Harekatı, masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir. Terör örgütlerine karşı bir harekattır. Bölgeyi terörden arındırmayı, halkı terörün baskı ve zulmünden kurtarmayı, bölgeye huzur, barış, güven/istikrar getirmeyi hedefleyen bir harekattır. Zeytin Dalı Harekatı’nın DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddiası, temelsizdir, yalandır. DEAŞ terör örgütünün en çok eylem yaptığı ülkelerden biri Türkiye’dir. DEAŞ’a karşı en etkili en samimi ve en kararlı mücadele eden ve DEAŞ’a en büyük darbe vuran ülke de Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.

“Asıl yanlış olan, bölgede bir terör koridoru, terör devleti kurulmasına destek olacak adımlar atmaktır”
Terörle mücadeleyi zayıflatan ve terörle mücadeleye zarar veren asıl yanlışın DEAŞ terör örgütüyle mücadele kılıfı altında, bölgede PYD/YPG terör örgütlerinin SDG kılıfıyla desteklenmesi, DEAŞ’ı bahane ederek PYD/YPG’nin silahlandırılmasıdır ve eğitilmesi olduğunu ifade eden Bozdağ, “Asıl yanlış olan, bölgede bir terör koridoru, terör devleti kurulmasına destek olacak adımlar atmaktır. Türkiye’nin kaygılarını ve uyarılarını dikkate almamaktır, Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girmektir. Zeytin Dalı Harekatında, sivillere zarar verilmemiştir, sivillerin su, gıda, ilaç ve benzeri insani ihtiyaçlara erişimine hiç bir zaman engel olunmamıştır. Şu anda da bölgedeki sivil halkın bu anlamda bir sorunu yoktur. Sorun oluşmaması için de her tür tedbir alınmıştır” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’yi takdir etmesi gerekenlerin, hala yalan ve yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışmaları, Türkiye düşmanlığıdır”
Türkiye’nin, sivillere zarar vermeden, yerleşim yerlerini yakıp yıkmadan ve bölgede tahribata yol açmadan bir askeri harekatı başarıyla yürüttüğünü ifade eden Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bundan dolayı Türkiye’yi takdir etmesi gerekenlerin, hala yalan ve yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışmaları, Türkiye düşmanlığıdır. Türkiye, kınayıcının kınamasına bakmadan, kimseden de takdir beklemeden doğru olanı yapmaya ve bildiği doğru yolda ilerlemeye devam edecektir.”

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