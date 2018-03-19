Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin’de kontrolün sağlandığını ancak henüz Türkiye’nin bölgedeki işinin sona ermediğini söyledi. Bölgede tüm alanların silah ve patlayıcıdan temizleneceğini söyleyen Bozdağ, ardından teröristlerin yıktıkları yerlerin yen

IHAAW132358-SIY/19-03-2018
- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin’de kontrolün sağlandığını ancak henüz Türkiye’nin bölgedeki işinin sona ermediğini söyledi. Bölgede tüm alanların silah ve patlayıcıdan temizleneceğini söyleyen Bozdağ, ardından teröristlerin yıktıkları yerlerin yeniden imar edileceğini vurguladı.
- Türkiye’nin ABD’yi terör örgütüne verdiği silahları geri alması konusunda defalarca uyardığını da hatırlatan Bozdağ, "Maalesef toplamadılar. Silahları toplamak yine Türk askerine kaldı. ABD’nin terör örgütüne verdiği silahların önemli bir kısmı Afrin’de ele geçirildi" ifadelerini kullandı
19.03.2018 13:23:58 TSI
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