IHAAW113555-SIY/26-02-2018

- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Büyük Birlik Partisi’nin ittifakta nasıl yer alacağına ilişkin olarak, "Destici ittifakta yer alacağını ifade etti. Nasıl yer alacağını konuşmak için şu anda erken. Vakti gelince konuşulacaktır" dedi.

26.02.2018 11:35:55 TSI

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