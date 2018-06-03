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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Cumhurbaşkanını, şahsımı, diğer arkadaşlarımızı ölümle tehdit ediyorlar. FETÖ'nün ölümle tehdit ettiklerini FETÖ'cü ilan ediyorlar, FETÖ'ye her türlü desteği vereni FETÖ'nün karşıtı ilan ediyorlar. Biz samimiyiz, mücadel

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 13:06 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Cumhurbaşkanını, şahsımı, diğer arkadaşlarımızı ölümle tehdit ediyorlar. FETÖ'nün ölümle tehdit ettiklerini FETÖ'cü ilan ediyorlar, FETÖ'ye her türlü desteği vereni FETÖ'nün karşıtı ilan ediyorlar. Biz samimiyiz, mücadelede kararlıyız, ne derlerse desinler bizi bu mücadeleden asla geri döndüremeyeceklerdir. Milletle beraber bu yolda yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz."


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Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlarBekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar
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Bozdağ Yozgat

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