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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni belge) O belge gittiğinde ABD sürdürdüğü tutumu inşallah değiştirir diye bekliyorum ama şu ana kadar baktığımızda değiştirmedi."

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 14:45 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni belge) O belge gittiğinde ABD sürdürdüğü tutumu inşallah değiştirir diye bekliyorum ama şu ana kadar baktığımızda değiştirmedi."


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