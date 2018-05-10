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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesini, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesini, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil." diye değerlendirdi.


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