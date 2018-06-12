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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklaması) Sayın İnce dürüst bir siyasetçi gibi davranmalı, çıkıp Türkiye'den özür dilemelidir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 13:51 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklaması) Sayın İnce dürüst bir siyasetçi gibi davranmalı, çıkıp Türkiye'den özür dilemelidir."


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