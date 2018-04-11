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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Kimyasal silahlar kullanıldığına dair veriler geliyor" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

IHAAW151514-SIY/11-04-2018 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Kimyasal silahlar kullanıldığına dair veriler geliyor" dedi. 11.04.2018 15:15:14 TSI NNNN

IHAAW151514-SIY/11-04-2018

- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Kimyasal silahlar kullanıldığına dair veriler geliyor" dedi.

11.04.2018 15:15:14 TSI
NNNN

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