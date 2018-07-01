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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(Küçük Eylül'ün öldürülmesi) Vahşice bir cinayet. Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2018 10:57 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(Küçük Eylül'ün öldürülmesi) Vahşice bir cinayet. Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim."


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