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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(Millet İttifakı) Bunları motive eden tek şey var, Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza duydukları kin, nefret ve düşmanlıktır. Bunlar, Millet İttifakı değil, kin, nefret ve düşmanlık ittifakı. Kinlerini, nefretleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 14:43 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(Millet İttifakı) Bunları motive eden tek şey var, Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza duydukları kin, nefret ve düşmanlıktır. Bunlar, Millet İttifakı değil, kin, nefret ve düşmanlık ittifakı. Kinlerini, nefretlerini, düşmanlıklarını rehber edinmişler, peşinden gidiyorlar. Ben buradan diyorum ki aziz Türk milleti, kinlerini, nefretlerini, düşmanlıklarını rehber edinenlere bırakın Türkiye'nin iktidarını vermeyi, iki tavuğu gütme yetkisini dahi vermez."


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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

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