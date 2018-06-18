HABER

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Muharrem İnce konusunda duyumlar geliyor 'hemen genel başkanlığa oynamayacak, gözünü İstanbul'a koymuş' diyorlar. Şu anda 'onun hedefi cumhurbaşkanlığı falan değil bir yere belediye başkanı olmak için yatırım yapıyor' di

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 14:32 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Muharrem İnce konusunda duyumlar geliyor 'hemen genel başkanlığa oynamayacak, gözünü İstanbul'a koymuş' diyorlar. Şu anda 'onun hedefi cumhurbaşkanlığı falan değil bir yere belediye başkanı olmak için yatırım yapıyor' diyorlar, bakalım göreceğiz. Öyle ya da böyle CHP'de bir değişim olacak ama nasıl olacağını hep beraber göreceğiz."


PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Kars'ta SP'li aday ile birlikte 24 kişi Ak Parti'ye geçtiKars'ta SP'li aday ile birlikte 24 kişi Ak Parti'ye geçti
Ağar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu dönemki kadar fiilen desteğim olmamıştıAğar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu dönemki kadar fiilen desteğim olmamıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.