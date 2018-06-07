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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(Rotterdam'da aşırı sağcı Pegida örgütüne cami önünde domuz pişirme izni verilmesi) Hollanda hükümetini, Türk toplumunu korumaya ve onlara karşı suç işleme eğilimi olanları engellemeye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 11:55 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(Rotterdam'da aşırı sağcı Pegida örgütüne cami önünde domuz pişirme izni verilmesi) Hollanda hükümetini, Türk toplumunu korumaya ve onlara karşı suç işleme eğilimi olanları engellemeye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık, aşırıcılık, ayrımcılık, İslam düşmanlığı, Avrupa değerlerine de büyük zarar vermektedir."


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Anahtar Kelimeler:
Bozdağ Hollanda'ya tepki

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